395 человек вылечились от коронавируса в Тверской области 28 ноября

В Тверской области подтверждено 209 случаев коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 28 ноября еще 209 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14727 случаев заражения COVID-19.

4450 (-191 человек в сутки) изолированы;

378 (+5) умерли;

9899 (+395) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 4772 (+54)

Конаковский район 1043 (+21)

Ржев 985 (+6)

Кимры 817 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 795 (+32)

Торжок 689 (+14)

Калининский район 652 (+3)

Осташковский городской округ 403 (+7)

Лихославльский район 400 (+4)

За весь период в регионе проведено 336051 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3692.