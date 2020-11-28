395 человек вылечились от коронавируса в Тверской области 28 ноября

В Тверской области подтверждено 209 случаев коронавируса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 28 ноября еще 209 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14727 случаев заражения COVID-19.
4450 (-191 человек в сутки) изолированы;
378 (+5) умерли;
9899 (+395) выздоровели.
Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:
Тверь 4772 (+54)
Конаковский район 1043 (+21)
Ржев 985 (+6)
Кимры 817 (+12)
Вышневолоцкий городской округ 795 (+32)
Торжок 689 (+14)
Калининский район 652 (+3)
Осташковский городской округ 403 (+7)
Лихославльский район 400 (+4)
За весь период в регионе проведено 336051 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3692.
Графика: ПТО.