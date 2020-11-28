В начале декабря ожидается минусовая температура в Твери и области

В Тверской области в декабре стоит ждать снег и мороз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Тверского региона уходит мокро-ветреный циклон Таня. В выходные ещё будет идти мокрый снег, а со следующей недели погода начнёт меняться. В декабре стоит ждать, что столбик термометра опустится ниже нуля.

Как рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, в четверг, 3 декабря, температура воздуха может быть от -7° в Твери и до -9° по области. Осадков не предвидится, стоит ждать прояснения.

Таким образом, есть вероятность, что в Тверскую область придёт настоящая зима – со снегом и морозами. И у населения, несмотря ни на что, появится новогоднее настроение.