Появились первые фотографии нового кота-библиотекаря в Тверской области

Кот Стасик проходит стажировку в библиотеке в Городне. Фото: группа в соцсетях Библиотеки в Городне – ВК/bibliotekagorodnya.

В библиотеку в селе Городня Конаковского района взяли в качестве «практиканта» нового кота, который приходит в учреждение ещё с лета. Рыже-белый работник получил с лёгкой руки читательницы прозвище Стасик. Напомним, именно в этой библиотеке в марте официально трудоустроили кота-библиотекаря Степана, который погиб в конце августа.

Информация о том, что у храма книги появился новый кот-талисман, Стасик, появилась в соцсетях 27 ноября. Пост вызвал живой отклик у читателей, и было объявлено, что рыже-белый кот будет проходить стажировку. И уже 27 ноября в сети появились фотографии с мероприятия в честь 105-летия со дня рождения Константина Симонова, на котором среди слушателей сидит и хвостатый стажёр.

Летние фото со Стасиком. «Ну, возьмите меня на работу...» – просит посетитель библиотеки. Фото: работники Библиотеки в Городне.

– Сначала кормили просто на улице. Жалко котейку, тощенький, голодный. А он еще ловкий такой! Как посетитель в библиотеку, он шмыг с ним в ДК и в библиотеку: «Здрасте! Я пришел!». Решили, да пускай ходит. Ну, нравиться котам наша библиотека, – поделилась директор библиотеки в Городне Ольга Смирнова.

Работники библиотеки не знают – домашний кот или уличный. Рассказывают, что нрав у него спокойный, людей не боится, и даже согласился надевать на мероприятиях бабочку.

Пока кот на испытательном сроке и должен заслужить высокое звание библиотекаря.