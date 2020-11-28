В мясе производителя из Тверской области обнаружены кокцидиостатики

В мясе куриц из Тверской области обнаружены опасные для человека лекарства. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По результатам исследований лаборатории областного Россельхознадзора в курятине ржевского производителя обнаружили вещество кокцидиостатик. Это лекарство против кокцидоза у птиц, которое негативно влияет на человеческий организм. Следы этого вещества обнаружили в трёх видах куриного мяса из Ржева, пробы которых отбирали в октябре.

Как указано в информации Федеральной службы по ветеринарном и фитосанитарному надзору, все кокцидиостатики остаются в органах и тканях птиц. Большинство антикокцидных препаратов необходимо исключать из рациона за несколько дней до забоя. Но не все производители следуют этим правилам, и остатки кокцидиостатиков могут попасть в продукты животного происхождения.

Термическая обработка не разрушает эти препараты. Если они регулярно попадают в организм человека, то могут вызвать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергию, нарушение работы всех систем органов.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимает меры, чтобы не допустить некачественную продукцию в продажу.