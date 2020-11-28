Водители пострадали в ДТП в Тверской области

В Тверской области стали чаще переворачиваться автомобили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 27 ноября на 102-м километре дороги «Торжок – Кувшиново – Осташков» в Осташковском районе перевернулся микроавтобус Fiat Ducato. Пострадал 41-летний водитель.

За рулём мужчина был трезв. На автомобиле стояла «зимняя» резина.

Причины дорожного происшествия не уточняются.

Вечером 27 ноября на 90-м километре дороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» в Максатихинском районе столкнулись две машины. Виновник не справился с управлением и сам же получил травмы. Угрозы жизни нет.

Невиновный водитель был за рулём трезв. На обоих автомобилях установлена «зимняя» резина.