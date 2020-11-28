Водители пострадали в ДТП в Тверской области

В Тверской области стали чаще переворачиваться автомобили.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 27 ноября на 102-м километре дороги «Торжок – Кувшиново – Осташков» в Осташковском районе перевернулся микроавтобус Fiat Ducato. Пострадал 41-летний водитель.
За рулём мужчина был трезв. На автомобиле стояла «зимняя» резина.
Причины дорожного происшествия не уточняются.
Вечером 27 ноября на 90-м километре дороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» в Максатихинском районе столкнулись две машины. Виновник не справился с управлением и сам же получил травмы. Угрозы жизни нет.
Невиновный водитель был за рулём трезв. На обоих автомобилях установлена «зимняя» резина.