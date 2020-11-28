Победителей конкурса «Лучшее семейное подворье» объявили в Тверской области

Победители конкурса «Лучшее семейное подворье» в Тверской области. Слева направо наверху: семья Ренца, семья Куликовых. Внизу: семья Павловых. Фото: ПТО.

В 2020 году конкурс «Лучшее семейное подворье» впервые проводили в рамках реализации нацпроекта «Демография». Всего участвовали 22 семьи, за которые можно было голосовать в соцсетях областного Министерства семьи. Когда жюри оценивало домашнее хозяйство семей, учитывали – есть ли домашние животные, сад или огород, построенный своими руками дом, сельскохозяйственная техника и т.д.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие конкурсы – важная мера поддержки и популяризации института семьи в регионе.

Первое место – семья Ренца. Фото: ПТО.

Победителями стала семья Ренца из Бологовского района. Павел и Анастасия воспитывают троих детей – Арсения, Злату и Дарью. Старшие ребята уже с удовольствием во всем помогают родителям – на сенокосе, на кухне, в заготовке дров. Родители всегда стараются вовлекать детей в то, что делают сами.

В их хозяйстве коровы, свиньи, овцы, лошади, козы и птицы. Призом за первое место стал микроавтобус CITROEN Space Tourer.

Второе место – семья Куликовых. Фото: ПТО.

Второе место в региональном конкурсе заняла семья Куликовых из Осташкова. У Максима и Олеси трое детей – Анастасия, Максим и Ксения. Семья очень дружная, дети с удовольствием помогают друг другу. Летом Куликовы активно помогают монастырю Нило-Столобенская Пустынь.

Семья ведет крестьянско-фермерское хозяйство, занимается разведением крупного рогатого скота, производством и продажей молока. У них более 70 коров, а также свиньи, куры, гуси, утки, индюки, пчелы. Призом для них стал джип Lada Niva.

Третье место – семья Павловых. Фото: ПТО.

Третье место у семьи Павловых из Удомельского городского округа. Игорь и Елена из села Молдино воспитывают троих детей – Семена, Артема и Никиту. Семья участвует в общественной работе, организации мероприятий в поселении, помогает Молдинскому совету ветеранов. Глава семейства входит в состав добровольной пожарной дружины.

Павловы занимаются разведением птиц, свиней, пчел, выращивают картофель. За третье место семья Павловых получила комплект бытовой техники и инструментов, в том числе снегоуборочную машину, стиральную машину, холодильник, морозильную камеру, швейную машина, микроволновку, пылесос и хлебопечку.