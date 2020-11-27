В Тверской области открыт Центр управления регионом

В правительстве обсудили создание ЦУРа. Фото: ПТО

Президент Владимир Путин поставил задачу к 1 декабря открыть Центры управления регионом (ЦУР) во всех субъектах РФ. ЦУРы должны оперативно отрабатывать жалобы граждан и выдавать предложения по решению вопросов. В Тверской области ЦУР уже открыт и готов к работе.

27 ноября его обсудили на заседании президиума правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

ЦУРы будут анализировать большой массив информации и при необходимости корректировать управленческие решения в разных сферах жизни. В здравоохранении, образовании, дорожной отрасли, ЖКХ и так далее.

Как сообщает областное правительство, подобные центры в нашем регионе планируется открыть и в муниципальных образованиях в 2021 году.

На сегодняшний день для тверского ЦУРа уже набраны профильные сотрудники. Они уже приступили к выявлению проблемных вопросов.