В Калининском районе Тверской области создадут базу отдыха

В регионе появится еще одна база отдыха. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провёл губернатор Игорь Руденя, одобрено предоставление земельного участка под строительство базы отдыха в Калининском районе.

Площадь участка - 8,8 гектар.

По мнению Игоря Рудени, оперативное предоставление земельных участков под инвестпроекты – важная часть работы правительства, это влияет на рост экономики Верхневолжья.

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Здесь же можно сказать так: чем раньше сделаешь, тем раньше получишь результат

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы, связанные с переводом земель в лесной фонд в Калининском, Рамешковском, Максатихинском районах, а также в Торопецком и Вышневолоцком округах.

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