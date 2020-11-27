В Тверской области выбран глава Сандовского муниципального округа

Вся профессиональная деятельность Олега Грязнова связана с сандовской землей. Фото: администрация Сандовского муниципального округа.

Депутаты единогласно проголосовали за Олега Грязнова. Этот человек до структурной трансформации муниципалитета в округ был главой Сандовского района.

Областное правительство напоминает, что в апреле 2020 года муниципалитет через объединение поселений был преобразован в Сандовский муниципальный округ. В сентябре избрали местную Думу. И вот выбрали главу округа.

Вся профессиональная деятельность Олега Грязнова связана с сандовской землей. Он начал свою карьеру в 2000 году в управлении сельского хозяйства администрации Сандовского района. Затем курировал экономические вопросы на посту заместителя главы муниципалитета. С 2008 по 2016 год занимал руководящие должности в сферах ЖКХ и управления муниципальным имуществом. С декабря 2016 года руководил Сандовским районом.

Имеет высшее образование в сфере экономики и управления аграрным производством.

Является членом партии «Единая Россия».