Автомойку обокрали в Центральном районе Твери

Мужчине грозит реальный срок. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Твери обокрали автомойку: злоумышленник вынес из кабинета управляющего 20 тысяч рублей. Работники мойки заявили о произошедшем в дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД по Твери.

На месте происшествия полицейские увидели, что вор проник на территорию, отжав ворота. При этом серьезно наследил - в буквальном смысле. Изучив его следы, правоохранители установили личность подозреваемого. Оказалось, автомойку обокрал 30-летний мужчина, житель Калининского района. Ранее он уже имел криминальный опыт - был судим, сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

В содеянном подозреваемый сознался. Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража" (ч.2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит реальный срок: санкции данной статьи подразумевают до пяти лет лишения свободы.