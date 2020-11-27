За год в охотничьи угодья Тверской области выпустили 152 оленей и 7,4 тысяч уток

Животных и птиц специально выращивают в питомниках для охоты. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

За 2019-й год в охотничьи угодья Тверской области выпустили 87 пятнистых и 65 благородных оленей, а еще 7410 уток, 1157 куропаток, 1403 фазанов и 32 кабанов.

Животных и птиц специально выращивают в питомниках для охоты. Таких питомников в регионе 25. По данным Тверьстата, численность основного поголовья охотничьих ресурсов к началу 2020 года составляла около 12 тыс. голов.

Три четверти общей площади Тверской области – закрепленные охотничьи угодья. Охотохозяйственная деятельность ведется почти в каждом районе Верхневолжья. При этом затраты на ведение охохозяйства в 2019 году у нас выросли на 7%. А выручка от реализации продукции охоты, напротив, сократилась - на 4%.