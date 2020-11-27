Лыжница из Твери Наталья Непряева не смогла выйти в финал спринта на этапе Кубка мира

Наталья Непряева в студии радио "Комсомольская правда"- Тверь". Фото: Александр ГРОМОВ.

Тверской звезде спорта - лыжнице Наталье Непряевой - не удалось выйти в финал классического спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Наталья финишировала пятой во втором полуфинале и не смогла пробиться в финальную гонку, передает "Спорт-Экспресс". Таким образом, на старт финального забега выйдут две спортсменки из Норвегии - Лотта Венг и Анн Стенсет, а также четыре шведки - Йонна Сундлин, Эмма Рибом, Майя Дальквист и Линн Свон.

Другие россиянки покинули этап еще раньше: Юлия Ступак и Татьяна Сорина остановились на стадии полуфинала, а Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова очень старались, но не справились с 1-м квалификационным этапом.