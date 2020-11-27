Приемный сын французской семьи ищет русские корни в тверской глубинке

В возрасте четырех лет Алексея усыновила семья из Франции, он воспитывался в Европе Фото: vk.com/Alexeï Dzewowski

В Тверской области бывший воспитанник детского дома в Вышнем Волочке 26-летний Алексей Лактионов смог найти кровных родственников. В этом ему помог паблик "Тверь ВКонтакте", в котором Алексей разместил пост-объявление о поиске родных.

Алексей написал, что в возрасте четырех лет его усновила семья из Франции. 22 года он прожил в Европе и вот, спустя годы, решил отыскать кровных родственников в тверской глубинке.

- Я буду искать людей, которые знают меня или семью, если вы можете мне помочь, я буду счастлив проследить свое происхождение, - написал он в соцсети.

С помощью сообщества и неравнодушных граждан удалось выяснить, что Алексей воспитывался в детском доме "Солнышко" на улице Демьяна Бедного в Вышнем Волочке. Оттуда и был усыновлен.

Нашлись и родственники - родная сестра Надежда, сводные братья и сестры. А родной матери уже нет в живых.

Подтвердить родственную связь поможет ДНК-тест, который Алексей намерен провести по приезду в Россию.