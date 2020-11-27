Бешеный кот покусал мужчину в Тверской области

Бешеный кот укусил мужчину в Тверской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной случай бешенства выявлен у домашнего кота, принадлежавшего жительнице деревни Галки Торжокского района Тверской области.

Патологический маиериал животного поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию от регионального Управления Россельхознадзора. В сопроводительных документах написано, что питомец был домашним, с дикими животными не контактировал, но подрался с соседским котом. Животному сделали прививку от бешенства, после вакцинации он отказался от еды и укусил мужчину. Кота изолировали.

Лабораторные исследования показали, что животное было больно бешенством. Результаты направлены в ведомства для принятия мер.