Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Бешеный кот покусал мужчину в Тверской области

Питомец был домашним
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Бешеный кот укусил мужчину в Тверской области

Бешеный кот укусил мужчину в Тверской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной случай бешенства выявлен у домашнего кота, принадлежавшего жительнице деревни Галки Торжокского района Тверской области.

Патологический маиериал животного поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию от регионального Управления Россельхознадзора. В сопроводительных документах написано, что питомец был домашним, с дикими животными не контактировал, но подрался с соседским котом. Животному сделали прививку от бешенства, после вакцинации он отказался от еды и укусил мужчину. Кота изолировали.

Лабораторные исследования показали, что животное было больно бешенством. Результаты направлены в ведомства для принятия мер.