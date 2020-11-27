Госавтоинспекторы выявили шесть нарушений при проверке автобусов в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области в рамках мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

За период с 20 по 26 ноября проверен 41 автобус, выявлено шесть нарушений. В частности, водители управляли автотранспортом с неисправностями, угрожающими безопасности пассажиров.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.