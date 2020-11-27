В 2021 году в Твери отремонтируют 60 улиц

В 2021 году в Твери планируют отремонтировать 60 улиц Фото: администрация Твери

Администрация Твери начала подготовку к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году. По предварительным данным, отремонтировать планируется более 60 улиц во всех районах города. Общая протяженность обновленного дорожного полотная составит 62 км.

По объектам уже готовят проектно-сметную документацию для проведения торгов и поиска подрядчиков.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано более 61,5 км дорог и около 55 тысяч кв.метров тротуаров. Пешеходные зоны приведены в порядок на 43 улицах из 46 отремонтированных по проекту.

Объекты осмотрела комиссия, подрядчики устранили недочеты, идёт оформление приёмочной документации.