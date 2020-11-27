Мужчина попытался дать взятку судебному приставу в Тверской области

В Тверской области мужчина попытался подкупить судебного пристава. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Московский межрайонный следственный отдел областного Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении мужчины за попытку дать взятку должностному лицу. Злоумышленник не желал выплачивать имеющиеся у него долги и хотел подкупить судебного пристава. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, 25 ноября гражданин, находясь в кабинете Калининского отдела службы судебных приставов, предложил сотруднику контролирующих органов 20 тысяч рублей. Вместо того, чтобы выплатить свою задолженность, он достал деньги и положил их на стол перед приставом.

Представитель власти отказался принимать финансы и сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленника задержали. Идёт расследование.