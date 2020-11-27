Инспектор ДПС помог замерзающей на дороге женщине с детьми в Тверской области

Старший лейтенант Сергей Мерзликин помог попавшей в беду женщине с детьми Фото: УГИБДД России по Тверской области

Жительница Твери возращалась домой с двумя маленькими детьми, когда на их автомобиле спустило заднее колесо. Самостоятельно справиться с проблемой женщина не смогла, выставила знак аварийной остановки и попыталась привлечь внимание проезжающих водителей.

Но проезжающие остались безучастны к чужой беде. В это время со смены возвращался домой на личном автомобиле старший лейтенант полиции, заместитель командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери Сергей Мерзликин.

Женщине он представился просто – Сергей. Компрессором мужчина накачал спущенное колесо и посоветовал заехать в ближайший шиномонтаж.

Женщина с детьми благополучно смогла добраться до места назначения и поблагодарила сотрудника ГИБДД за оказанную помощь на дороге.