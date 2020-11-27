Количество коек для больных коронавирусом увеличат в Тверской области

Принято решение увеличить госпитальный фонд до 2036 коек. Фото: ПТО

На заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавируса 27 ноября принято решение увеличить госпитальный фонд до 2036 коек. В том числе в областном роддоме Твери запланировано развернуть 25 коек для заразившихся COVID-19 беременных женщин.

- Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области, – подчеркнул на заседании оперштаба губернатор Игорь Руденя.

Количество коек для больных коронавирусом будет увеличено за счет открытия инфекционных госпиталей еще в нескольких больницах региона. Каких именно и когда, пока не сообщается.

По информации правительства региона, сейчас инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, горбольнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.

Еще одной темой заседания оперштаба стал ход вакцинации от гриппа и ОРВИ. Она идет высокими темпами, уже привито более 509 тысяч человек.

Всего в этом году прививку могут сделать 740 тысяч жителей Тверской области.