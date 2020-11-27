Тверская область на три четверти состоит из охотничьих угодий

Поохотиться можно практически в каждом районе Верхневолжья Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Любопытную статистику охотничьих ресурсов Тверской области опубликовал Тверьстат.

По данным ведомства, три четверти или 6387,7 тыс. га общей площади региона составляют закрепленные охотничьи угодья. Практически в каждом районе области ведется охотхозяйственная деятельность. А именно, разведение животных.

В 2019 году в Тверской области насчитывалось 25 питомников, из которых в охотничьи угодья выпущено более 10 тыс. голов диких животных - кабанов, пятнистых и благородных оленей, уток, куропаток, фазанов.

В охотничьих хозяйствах Верхневолжья занят 1181 человек.