Общественники добиваются сноса заброшенных домов в Бологое Тверской области

Заброшенные промышленные объекты привлекли особое внимание общественников Фото: onf.ru

Активисты Общероссийского народного фронта в городе Бологое Тверской области провели мониторинг заброшенных зданий и выяснили, что заброшенные деревянные и кирпичные строения на улицах Крупской, Кирпичной, Северной, Старобологовской, а также в переулке Лассаля и Западном микрорайоне являются потенциально опасными.

Многоквартирные деревянные дома на улице Старобологовская и в переулке Лассаля заброшены и сильно разрушены, рядом с ними есть жилые строения.

На пустыре в Западном микрорайоне и на улице Северной внимание общественников привлекли заброшенные строительные объекты, на которых часто прогуливаются подростки.

По итогам мониторинга активисты составили список опасных для жителей зданий и направили его в прокуратуру с просьбой ограничить к ним доступ или вовсе снести.

Общественники призывают жителей региона сообщать им об опасных объектах (с указанием адреса и фото) по электронной почте регионального отделения ОНФ: 69region@onf.ru.