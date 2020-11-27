Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили инвестпроект «Волжское море» в Тверской области

Как сообщило областное правительство, губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с гендиректором ООО «Васта Дискавери» Сергеем Бачиным. Фото: ПТО

26 ноября губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с гендиректором ООО «Васта Дискавери» Сергеем Бачиным. Его компания управляет рядом активов на территории особой экономической зоны «Завидово». Об этом сообщает областное правительство.

Глава региона и руководитель компании обсудили ход реализации части инвестпроекта «Волжское море» в Конаковском районе.

На данный момент все идет по плану - в соответствие с графиком. В районе продолжается строительство транспортно-пересадочного узла в устье Шоши. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю.

В устье реки Шоша построят причальные сооружения, создадут акваторию порта, укрепят берег, сделают коммуникации, подъездную автодорогу и парковку. Проект планируется реализовать к 2023 году.

По мнению Игоря Рудени, «Волжское море» - это флагманский проект в сфере туризма в Верхневолжье. Губернатор уверен, что его реализация позволит увеличить поток туристов в наш регион.