Подземную церковь с чудодейственной иконой показала жительница Тверской области

Внутри храма скрыта чудодейственная икона "Балженное Чрево" Фото: instagram.com/inn.s

Жительница Тверской области опубликовала в своем Инстаграм фотографии загадочной подземной церкви, расположенной в Максатихинском районе Тверской области.

Подземная церковь преподобного Александра Свирского является частью Николо-Теребенского монастыря. Была построена на рубеже XVII-XVIII веков.

Строение уникально тем, что расположено ниже уровня земли и почти полностью скрыто под землей. Снаружи виднеется лишь колокольня, через нее и осуществляется вход.

- В одном помещении под землеи был храм, а в другом жили монахи-затворники, не выходившие на белыи свет, - пишет автор публикации. - Там находится еще одно чудо Николо-Теребенскои обители - икона "Блаженное Чрево". Она дарует бездетным долгожданных детеи .

Сама история храма состоит в основном из легенд, доподлинно о нем известно мало.