Двое мужчин украли газовый баллон в Тверской области

Подозреваемых задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже газового баллона. Имущество было похищено из сарая одного из частных жилых домов на улице Октябрьской в Осташкове.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия и заметил на улице Тимофеевой двух мужчин, переносящих 50-литровый газовый баллон. При виде патрульного автомобиля один из злоумышленников попытался скрыться. 4

0 и 50-летние подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".