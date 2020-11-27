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Водитель снегопогрузчика погиб в ДТП на трассе в Тверской области

В автомобиль спецтехники врезалась фура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водитель снегопогрузчика скончался на месте ДТП

Водитель снегопогрузчика скончался на месте ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла в ночь на 27 ноября на 160-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво FH-12" с полуприцепом "Шмитц" при движении по крайней правой полосе в сторону Москвы, не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди снегопогрузчика и врезался в него.

В результате столкновения, снегопогрузчик съехал в кювет. От полученных травм 61-летний водитель спецтехники скончался на месте ДТП.

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