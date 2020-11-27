Почти 400 человек вылечились от коронавируса в Тверской области 27 ноября

В Тверской области подтверждено 204 случая коронавируса
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 27 ноября еще 204 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 518 случаев заражения COVID-19.
4641 (-166) человек изолированы;
373 (+3) умерли;
9504 (+367) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4718 (+72)
Конаковский район 1022 (+22)
Ржев 979 (+9)
Кимры 805 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 763 (+29)
Торжок 675 (+9)
Калининский район 649 (+5)
Лихославльский район 396 (+3)
Осташковский городской округ 396 (+14)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 332 359 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3511.
Графика: ПТО