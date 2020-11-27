Почти 400 человек вылечились от коронавируса в Тверской области 27 ноября

В Тверской области подтверждено 204 случая коронавируса Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 27 ноября еще 204 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 518 случаев заражения COVID-19.

4641 (-166) человек изолированы;

373 (+3) умерли;

9504 (+367) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4718 (+72)

Конаковский район 1022 (+22)

Ржев 979 (+9)

Кимры 805 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 763 (+29)

Торжок 675 (+9)

Калининский район 649 (+5)

Лихославльский район 396 (+3)

Осташковский городской округ 396 (+14)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 332 359 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3511.