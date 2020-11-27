Прокуратура помогла женщине получить пособие на ребенка в Тверской области

Женщине назначено пособие после вмешательства прокуратуры Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Бельского района обратилась местная жительница, имеющая на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Женщина пожаловалась, что Центр социальной поддержки населения Бельского района Тверской области отказал ей в назначении выплаты пособия на ребенка.

Ведомство указало женщине на необходимость предоставить документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три календарных месяца, не разъяснив требования. В ответе учреждения содержались ссылки на утративший силу нормативный правовой акт.

Прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Заявительнице назначено государственное пособие.