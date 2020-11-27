Пропавший подросток гостил у знакомой в Тверской области

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области завершены поиски пропавшего 22 ноября 15-летнего Никиты Суворова. 27 ноября подростка нашли в деревне Дорохово, где он гостил у знакомой. С мальчиком уже побеседовал следователь.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний ушел из дома в деревне Бортница Краснохолмского района, известий о нем не было несколько дней.

По факту его исчезновения была инициирована доследственная проверка. Пропавшего искали следователи, полиция и волонтеры.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.