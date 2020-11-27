Тверичане могут узнать всё о болезнях ВИЧ и СПИД

Тверичане смогут узнать о заболеваниях ВИЧ и СПИД. Фото: pixabay.com

В Тверской области, как и по всей России, с 26 ноября по 4 декабря проходит акция #СТОПВИЧСПИД. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что в эти дни работает «горячая линия», позвонив на которую любой желающий может бесплатно узнать всю информацию об этих страшных заболеваниях. Напомним, 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом.

Телефон «горячей линии» (4822) 34-22-11 (добавочный код – 118). Звонки принимают по будням с 09:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Также можно бесплатно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. На вопросы отвечают круглосуточно, без выходных.

По данным ООН, на Земле насчитывается около 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ, более 7 миллионов из них даже не знают об этом. В России с ВИЧ числится более миллиона человек. Ежегодно их число прирастает на 80 тысяч.