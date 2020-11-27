15-летний Никита Суворов пропал в Тверской области

Подросток пропал 22 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что 15-летний Никита Сергеевич Суворов пропал, поступило в следственный отдел регионального СКР 26 ноября.

Известно, что несовершеннолетний подросток из деревни Бортница Краснохолмского района 22 ноября покинул место проживания. Известий о его местонахождении до сих пор нет.

По данному факту Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По месту последнего нахождения подростка выезжал следователь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся поисковые мероприятия.

Всех, кто обладает информацией о несовершеннолетнем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.