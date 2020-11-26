Спасатели потушили горящий чердак пятиэтажного дома в Твери

На месте ЧП эвакуировано 15 человек Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"

Сообщение о возгорании чердачного помещения пятиэтажного дома на проспекте Калинина, 14 в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 26 ноября.

На месте работают спасатели ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-4, СПСЧ. Всего задействовано 14 единиц техники и 36 человек.

- По предварительным данным пострадавших и погибших нет. С верхних этажей крайних подъездов эвакуировано 15 человек, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 17:48 объявлена локализация возгорания, в 17:56 - ликвидация открытого горения. В 18:02 - полная ликвидация.

Жилой дом не оборудован системами автоматической противопожарной защиты. Предварительная причина и материальный ущерб устанавливаются.