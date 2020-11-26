Финансирование фонда обязательного медицинского страхования увеличат в Тверской области

Финансирование ФОМС в регионе в 2021 году по сравнению с 2020-м планируется увеличить на 254,4 млн рублей - до 17,3 млрд. Фото: Алина МАКЕЕВА

Финансирование ФОМС в регионе в 2021 году по сравнению с 2020-м планируется увеличить на 254,4 млн рублей - до 17,3 млрд. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии, которое 26 ноября провёл губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, правительство Тверской области планомерно увеличивает финансирование ФОМС для решения приоритетных задач в сфере здравоохранения. Это, прежде всего, модернизация скорой помощи, сокращение уровня онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, качественное развитие детской медицины.

Как сообщает областное правительство, в планах на 2021 год - увеличить норматив обеспечения базовой программы обязательного медстрахования до 13078,6 рубля на одного человека.

Из бюджета федерального ФОМС для Тверской области в 2021 году ожидается субвенция в размере 16,8 млрд рублей - на 371,3 млн рублей больше, чем в этом году.

Более 421 млн рублей - ожидаемые поступления в территориальный ФОМС за медпомощь, которую в нашей области окажут жителям других регионов.

На плановый период 2022-2023 годов предполагается увеличить финансирование ФОМС на 1,8 млрд рублей.