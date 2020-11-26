Мужчина, которого столкнула с лестницы собутыльница, умер в больнице в Тверской области

В Тверской области женщина столкнула собутыльника с лестницы, и тот умер от травмы головы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу деревни Митино подозревают в том, что она случайно убила своего знакомого. Это произошло во время распития алкогольных напитков. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, в конце сентября – начале октября мужчина и женщина распивали алкоголь в многоэтажке в деревне Митино Торжокского района. Во время пьянки произошла ссора, и собутыльница толкнула в спину своего знакомого, который выходил на лестничную площадку. Он потерял равновесие и упал на ступеньки, получив травму головы.

Через несколько дней состояние пострадавшего ухудшилось, его госпитализировали. В больнице он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.