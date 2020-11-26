Дорогой алкоголь пытался пронести под курткой магазинный вор в Твери

Злоумышленника задержали Росгвардейцы Фото: Управления Росгвардии по Тверской области

Сигнал тревожной кнопки получили во время патрулирования городских улиц сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.

По прибытии на место ЧП росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину. Злоумышленник пытался вынести из магазина на улице Можайского несколько бутылок дорогого алкоголя. Украденное он спрятал под курткой.

Общий ущерб составил более 3000 рублей. Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.