Ветеран государственной санитарно-эпидемиологической службы Сергей Кривицкий скончался в Твери

Сергей Кривицкий скончался на 79-м году жизни Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

25 ноября 2020 года ушел из жизни ветеран государственной санитарно-эпидемиологической службы в Тверской области Сергей Яковлевич Кривицкий. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала болезнь. Некролог опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

- Это был замечательный человек, беззаветно преданный своей работе, специалист высокого профессионального уровня, - вспоминают о Сергее Яковлевиче коллеги.

В санитарно-эпидемиологической службе Сергей Кривицкий проработал 41 год. Его трудовые заслуги отмечены государственными и ведомственными наградами: почетными грамотами, медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", нагрудным знаком "Отличнику здравоохранения".

Управление Роспотребнадзора по Тверской области выражает соболезнования родным и близким Сергея Кривицкого.