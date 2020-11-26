Студенты из Твери стали победителями второго регионального этапа WorldSkills Russia-2020

Число участников «WorldSkills Russia» из Верхневолжья ежегодно растет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Студенты Тверского колледжа сервиса и туризма заняли первые места во втором региональном этапе чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia-2020».

Будущие специалисты из колледжей Твери и области соревновались в компетенциях «Организация экскурсионных услуг», «Администрирование отеля» и, впервые в Тверской области, в компетенции «Реклама».

Лучшими стали:

Илья Соловьев, 3-й курс. Компетенция «Организация экскурсионных услуг»;

Мария Потапова, 2-й курс. Компетенция «Администрирование отеля»;

Даяна Мироненко, 2-й курс. Компетенция «Реклама».

«WorldSkills Russia» проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Тверская область участвует в проекте с 2016 года. Как отмечают в региональном правительстве, число участников «WorldSkills Russia» из Верхневолжья ежегодно растет. Увеличивается и количество направлений, в которых они соревнуются: с пяти в 2016-м году до тридцати в 2020-м.