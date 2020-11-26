В Твери проверили перевозчиков опасных грузов

Госавтоинспекторы проверили перевозчиков опасных грузов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери 26 ноября состоялся рейд "Опасный груз". Мероприятия Госавтоинспекция Тверской области проводит в целях профилактики ДТП с участием транспортных средств перевозящих опасные грузы, а также выявление нарушений ПДД и требований ДОПОГ водителями, должностными и юридическими лицами.

Сотрудники ДПС проверяли транспортные средства, путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами. Выявлен один водитель-нарушитель. На него составлен протокол об административном правонарушении.