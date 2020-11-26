Жителей Твери приглашают посмотреть и обсудить мелодраму про "цепочку добра"

Кинопросмотр запланирован на воскресенье, 29 ноября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тверской киноклуб «Твое кино» и Центр современной культуры «Рельсы» приглашают на просмотр американской мелодрамы «Плати вперед» (иной вариант названия картины – «Заплати другому»).

В фильме режиссера Мими Ледер играют знаменитые актеры – Кевин Спейси, Хелен Хант, Хейли Джоэл Осмент. Картина повествует о том, как простой школьник решился на эксперимент: а что будет, если, оказав кому-либо большую услугу, попросить вместо благодарности сделать что-то хорошее для трех других людей. А их, в свою очередь, попросить о том же.

Сработает ли эта «цепочка добра» - узнают пришедшие на просмотр в воскресенье, 29 ноября, в 16-30 по адресу: Трехсвятская, 18-а (здание, где базируются «Рельсы»).

Гостей пропустят только при наличии масок или респираторов. При рассадке будет соблюдаться социальная дистанция, обещают организаторы.