Женщина столкнула знакомого с лестницы, и он умер в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области Торжокским межрайонным следственным отделом регионального СКР расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину подоревают в убийстве, совершенном по неосторожности.

По версии следствия, в период с 30 сентября по 5 октября 2020 года в деревне Митино подозреваемая выпивала в компании знакомого, между ними произошла ссора. Когда мужчина выходил на лестницу, женщина толкнула его в спину, упав, пострадавший получил травму головы.

17 октября состояние здоровья мужчины ухудшилось, он был госпитализирован в больницу, где скончался от закрытой черепно-мозговая травмы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.