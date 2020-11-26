В Тверской области предпринимателям в пандемию выдали льготных займов на 503 млн рублей

Средства льготных займов, к примеру, можно, направить на выплаты зарплат. Фото: "КП" Архив

503 млн рублей льготных займов выдал представителям малого и среднего бизнеса Верхневолжья Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Деньги получили около 300 предпринимателей.

Эти займы можно направлять на покупку нового оборудования, зарплату сотрудников или погашение кредитов.

В пандемию все ставки областного Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства установлены на уровне не более 4,25% годовых.

По данным областного правительства, наибольшей популярностью у предпринимателей в эпоху коронавируса пользуется кредит под 3% годовых – «Приоритет+». Максимальная сумма займа - 5 млн рублей, выдается на срок до двух лет. Им воспользовались около 30% всех заёмщиков. Его могут оформить предприниматели, которые работают в Верхневолжье не менее трех лет.

На втором месте заём «Стандарт» - до 5 млн рублей на срок до 3 лет под 4,25% годовых. Им воспользовались 25% предпринимателей.

- Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.