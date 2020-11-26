В Тверской области чистят от зарослей откосы и обочины

В Тверской области чистят от зарослей полосы отвода Фото: ПТО

Вдоль региональных дорог Тверской области завершаются работы по расчистке полосы отвода. Для обеспечения безопасности дорожного движения мульчером рабочие убирают растительность на обочинах, откосах. Это необходимо для обеспечения видимости дорожных знаков, уграждений, сигнальных столбиков.

По мнению губернатора Игоря Рудени при приведении в нормативное состояние дорог важно выполнять работу комплексно.

На расчистку полос отвода по госконтрактам потребовалось 60 млн рублей.

Работы ведутся на участках автодорог Калининского, Торопецкого, Западнодвинского районов общей протяженностью 62 км. В декабре работы по расчистке полосы отвода будут завершены.