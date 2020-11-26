Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП пострадали два человека Фото: ТИА

Серьезное ДТП произошло днем, 26 ноября, на 164-м км трассы М-10 "Россия". Под Тверью, на выезде с Бурашевского шоссе, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение. Фуру развернуло, она повисла на ограждении. В поврежденный автомобиль врезался водитель на "Ладе Ларгус".

Возможно, причиной аварии стали погодные условия - сильный снегопад и гололед.

Как рассказал ТИА водитель фуры, большегруз "повело юзом", он потерял управление. Грузовик перевозил бетонные плиты.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека. Дальнейшая информация уточняется. На месте работают спецслужбы.