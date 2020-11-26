Пропавшие в Тверской области мальчики прятались в заброшенном доме

По факту исчезновения подростков следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

26 ноября в Тверской области завершились поиски пропавших накануне подростков. Мальчики прятались в заброшенном доме деревни Бараниха Максатихинского района. Там их обнаружили сотрудники полиции.

Напомним, сообщение о безвестном исчезновении 17-летнего Сергея Комарова и 14-летнего Дениса Горбик поступило с следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 25 ноября.

Известно, что дети проживают с опекунами в деревне Кузнечики Максатихинского района. После школы они не вернулись домой.

Поиски подростков велись с применением криминалистической техники, оборудования для фото- и видеофиксации и продолжались всю ночь и утро, были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры. Осматривались улицы поселков Малышево и Максатиха, проверялись чердаки и подвалы.

- В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства безвестного отсутствия подростков, - сообщает пресс-служба ведомства.