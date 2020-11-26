В Твери открылась выставка икон новоторжского храма-усыпальницы XIX века

На выставке представлены отреставрированные произведения одного из мастеров русской иконописи XIX века, сына тверской земли Максима Культепина. Фото: Тверская картинная галерея.

В Тверском императорском дворце (картинной галерее) открыта новая выставка из цикла «Страницы реставрации». В экспозиции представлены образы, созданные иконописцем XIX века Максимом Культепиным для храма Иоанна Дамаскина в Торжке. Они были отреставрированы в 2018-2020 годах.

Сам храм до наших дней не дожил. В нем располагалась семейная усыпальница новоторжских купцов Уваровых. Судя по всему, по их заказу и создавались представленные на выставке иконы.

Это главный храмовый образ «Преподобный Иоанн Дамаскин, в житии, великомученица Екатерина, великомученица Варвара», композиция «Собор Архангела Михаила» и две малые иконы «Христос среди апостолов» и «Христос у Марфы и Марии».

Они давно привлекали внимание научных сотрудников картинной галереи стилистическим единством и яркой выразительностью.

Их создатель Максим Иванович Культепин родился в 1814 году в многочисленной династии тверских художников-иконописцев. Он работал в Твери, Новгороде и в Торжке. До недавнего времени была известна лишь одна подписанная им икона «Поклонение волхвов» 1844 года. Она находится в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге. Теперь, по завершении реставрационных работ, известен целый ряд произведений Максима Культепина.

Выставка продлится по 25 декабря. Телефон для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.