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Тверь заметает снегом

Осадки продолжатся и завтра
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На Тверь обрушился снегопад

На Тверь обрушился снегопад

Фото: Виктория ТУШКОВА

26 ноября на Тверскую область обрушился снегопад. К полудню областную столицу и ближайшие районы замело снегом. В некоторых районах пошел ледяной дождь.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в пятницу, 27 ноября.

Днем темпратуры воздуха 0... +5, ночью в отдельных районах подморозитдо -4. А значит снег быстро растает.

На дорогах - гололед. Будьте внимательны и осторожны.

Снегопад в Твери

Снегопад в Твери

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Снегопад в Твери

Снегопад в Твери

Фото: Александр ЖМУЛИН