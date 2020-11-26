Тверь заметает снегом

На Тверь обрушился снегопад
Фото: Виктория ТУШКОВА
26 ноября на Тверскую область обрушился снегопад. К полудню областную столицу и ближайшие районы замело снегом. В некоторых районах пошел ледяной дождь.
По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в пятницу, 27 ноября.
Днем темпратуры воздуха 0... +5, ночью в отдельных районах подморозитдо -4. А значит снег быстро растает.
На дорогах - гололед. Будьте внимательны и осторожны.
Снегопад в Твери
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Снегопад в Твери
Фото: Александр ЖМУЛИН