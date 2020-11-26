26 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 201 человека

В Тверской области подтвержден 201 случай коронавируса Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 26 ноября еще 201 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 314 случаев заражения COVID-19.

4807 (-121) человек изолированы;

370 (+1) умерли;

9137 (+321) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4656 (+58)

Конаковский район 1000 (+15)

Ржев 970 (+17)

Кимры 802 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 736 (+18)

Торжок 666 (+8)

Калининский район 644 (+4)

Лихославльский район 390 (+3)

Осташковский городской округ 382 (+5)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 328 848 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 3845.