26 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 201 человека

В Тверской области подтвержден 201 случай коронавируса
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 26 ноября еще 201 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14 314 случаев заражения COVID-19.
4807 (-121) человек изолированы;
370 (+1) умерли;
9137 (+321) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4656 (+58)
Конаковский район 1000 (+15)
Ржев 970 (+17)
Кимры 802 (+6)
Вышневолоцкий городской округ 736 (+18)
Торжок 666 (+8)
Калининский район 644 (+4)
Лихославльский район 390 (+3)
Осташковский городской округ 382 (+5)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 328 848 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 3845.
Графика: ПТО