Работник с судимостью уволен из школы в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения в школе Фото: архив "КП"

Прокуратура Фировского района провела проверку и установила, что в Новосельской основной общеобразовательной школе работает сотрудник, который в 2014 году осужден на 3 года 6 месяцев за совершение тяжкого преступления. Исполнение назначенного наказания отсрочено до достижения находящегося на иждивении малолетнего ребенка 14-летнего возраста.

Прокуратурой района директору школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Работник уволен из школы.