Молодой человек ударил гостя ножом на дне рождения падчерицы в Тверской области

Молодой человек пырнул гостя ножом на дне рождения падчерицы в Тверской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В июне 2020 года 22-летний тверичанин поехал в посёлок Пено со своей сожительницей и её дочерью к родственникам на празднование дня рождения малолетней. Распитие алкоголя закончилось поножовщиной.
В разгар праздника между молодым человеком и 57-летним гостем возник конфликт. Перепалка переросла в рукоприкладство. Юноша схватил со стола нож и три раза ударил своего противника в живот. Таким образом он нанёс опасную колото-резаную рану.
После этого виновный вызвал «скорую помощь», но, не дожидаясь её приезда, собрался и уехал в Тверь.
Суд назначил 22-летнему жителю регионального центра 2,5 года колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.