Безработная женщина пыталась украсть запчасти от грузовика в Тверской области

Женщина хотела украсть запчасти с грузовика Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 53-летний житель Конаковского района. Мужчина сообщил полицейским, что во дворе дома неизвестный злоумышленник пытался украсть детали с разукомплектованного грузового автомобиля стоимостью более 30 000 рублей.

На месте полицейские опросили возможных свидетелей, владельцев рядом стоящих автомобилей, жителей.

Подозрение правоохранителей вызвала неработающая 32-летняя местная жительница. В отделении женщина созналась в содеянном и пояснила, что хотела сбыть запчасти в пункт приёма металлолома.

За кражу фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.