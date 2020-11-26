Безработная женщина пыталась украсть запчасти от грузовика в Тверской области

Женщина хотела украсть запчасти с грузовика Фото: УМВД России по Тверской области
В полицию обратился 53-летний житель Конаковского района. Мужчина сообщил полицейским, что во дворе дома неизвестный злоумышленник пытался украсть детали с разукомплектованного грузового автомобиля стоимостью более 30 000 рублей.
На месте полицейские опросили возможных свидетелей, владельцев рядом стоящих автомобилей, жителей.
Подозрение правоохранителей вызвала неработающая 32-летняя местная жительница. В отделении женщина созналась в содеянном и пояснила, что хотела сбыть запчасти в пункт приёма металлолома.
За кражу фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.