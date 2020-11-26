В Тверской области ищут двух пропавших мальчиков

После школы подростки не вернулись домой Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении 17-летнего Сергея Комарова и 14-летнего Дениса Горбик поступило с следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 25 ноября.

Известно, что дети проживают с опекунами в деревне Кузнечики Максатихинского района. После окончания занятий в школе в поселке Малышево они не сели в школьный автобус и не вернулись домой. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Бежецким межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

- Устанавливаются лица из круга общения пропавших. Следователем Следственного комитета опрошены опекуны детей, производятся поисковые мероприятия в поселке Малышево Максатихинского района и посёлке Максатиха, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Всех, кто обладает информацией о подростках, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.